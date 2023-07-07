Собянин: В День семьи, любви и верности в Москве женятся около 1000 пар

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с наступающим Днем семьи, любви и верности и рассказал о столичных площадках для регистрации брака.

Градоначальник назвал День семьи, любви и верности «самым романтичным праздником лета», отметив, что многие выбирают 8 июля для того, чтобы зарегистрировать союз.

«В эту субботу в московские загсы и дворцы бракосочетания придут около тысячи пар», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Как отметил мэр, в 2023 году был запущен пятый сезон проекта «Новые адреса счастья», который дает возможность провести выездную регистрацию брака в более 30 локациях по всей Москве. Недавно список адресов пополнили речные трамвайчики, оперный дом музея-заповедника «Царицыно», гостиница «Ленинградская», колесо обозрения «Солнце Москвы».

«А одна из самых необычных церемоний состоялась в вагоне во время движения поезда на открытии Большой кольцевой линии метро», — рассказал Собянин.

Всего на выездных площадках города поженились более 40 тысяч пар. При этом не теряют популярности классические дворцы бракосочетаний. Так, наиболее известный Дворец бракосочетания №1 - Грибоедовский ЗАГС - в выходные с июня по сентябрь работает круглосуто. В прошлом году в учреждении зарегистрировали рекордные 8 146 браков. Как отметил Собянин, в популярных Дворце бракосочетания №4 на ул. Бутырская, Кутузовском и Шипиловском отделах ЗАГС завершился ремонт, кроме того, открылся Дворец бракосочетания в Южном Бутово.

Горожане, которые решили отказаться от торжественной регистрации, могут расписаться в центрах госуслуг «Мои документы».

Собянин добавил, что в День семьи, любви и верности чествуют пары, прожившие в браке уже много лет.

«В Москве таких немало. В 2022 году юбилеи семейной жизни отметили более 21,6 тыс. пар, проживших вместе 50, 55, 60, 65 и 70 лет! В 2023 году юбилярами уже стали больше 7,7 тыс. пар», — написал мэр.

В годовщину свадьбы юбиляры могут прийти во Дворец бракосочетания и заново пережить церемонию. Также парам, которые провели вместе не один десяток лет, доступны единовременные выплаты: от 25 250 до 37 873 рублей в зависимости от юбилейной даты. Оформить их можно в центрах госуслуг.

