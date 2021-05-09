В День Победы тележурналист Евгений Попов предложил увековечить память фронтовых журналистов и фотокорреспондентов.

Российский тележурналист Евгений Попов в День Победы выступил с инициативой увековечить память о фронтовых корреспондентах и фотографах.

Попов, сам работавший в «горячих точках», отметил, что военкоры были на передовой все годы войны. Благодаря им добыты реальные свидетельства войны. В Музее Победы собрано более 180 тысяч газет и более 5 тысяч журналов периода Великой Отечественной войны. Люди в 35 странах узнавали правду о войне благодаря статьям и фотографиям военных журналистов и фотокоров.

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«Они (военкоры – прим. НСН) не просто готовили репортажи, снимали на фото- и кинокамеры, но и доблестно сражались с врагом. Каждый из них, прежде всего, был солдатом и только потом корреспондентом», - отметил Попов.

Из числа военных корреспондентов 10 человек стали Героями Советского Союза, свыше 500 отмечены государственными наградами. Не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны 1500 военкоров. В числе знаменитых авторов военных лет Константин Симонов, Аркадий Гайдар, Борис Полевой и многие другие. Находчивость и героизма проявлял фотокорреспондент «Известий», участник трех войн Павел Трошкин. Но при этом даже на доме, в котором жил один из самых известных военных фотокорров, нет памятной доски, подчеркнул Евгений Попов.

«Большинство военкоров остались, что называется, рядовыми войны. Они честно выполнили свой долг. Но мы ничего о них не знаем. И это несправедливо», -считает тележурналист.

Попов призвал власти увековечить память о фронтовых корреспондентах и фотографах.

В Москве на Арбате перед входом в Центральный дом журналиста установлен памятник фронтовым корреспондентам.

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ФОТО: Мария Попова
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