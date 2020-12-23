Российские журналисты будут участвовать в экспедиции в ЦАР

Федеральное агентство новостей организовало экспедицию в Центральноафриканскую Республику (ЦАР), говорится в пресс-релизе ФАН.

Федеральное агентство новостей готово поделиться своим опытом с коллегами по перу и поможет организовать рабочий процесс в Африке. Гендиректор ФАН Евгений Зубарев призвал журналистов, действительно заинтересованных в экспедиции, поторопиться. Пока желание поучаствовать в экспедиции выразил журналист «Народных новостей» Андрей Ростков.

В настоящий момент правительственные войска ЦАР отбивают нападения бандформирований. Но, несмотря на волнения в ряде регионов, на 27 декабря 2020 года в стране запланированы президентские выборы. Правительство рассчитывает, что они пройдут в соответствии с конституцией ЦАР.

В ближайшее время на сайте ФАН можно будет ознакомиться с материалами военкоров о том, что на самом деле происходит в этой стране.

