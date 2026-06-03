В «Деловой России» предложили софинансировать гаджеты для пенсионеров

Развитие рынка высокотехнологичных устройств для пожилых людей требует стартовой поддержки со стороны государства или создания кросс-маркетинговых альянсов. Такое мнение высказал заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян в беседе с «ФедералПресс».

Эксперт обратил внимание на огромный потенциал аудитории старше шестидесяти лет, насчитывающей в России десятки миллионов человек. Однако бизнес сталкивается с высокой себестоимостью продукции и цифровым барьером, из-за чего умные браслеты и системы умного дома пока остаются нишевыми продуктами. Для масштабирования решений Данилов-Данильян предложил внедрять региональные программы и обязательно обучать социальных работников.

По мнению заместителя председателя «Деловой России», государство может ускорить процесс субсидиями либо «довериться свободной руке рынка». В последнем случае эволюция окажется крайне медленной, технологии не смогут окупаться и бизнес прекратит инвестировать в исследования и разработки.