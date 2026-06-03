В «Деловой России» предложили софинансировать гаджеты для пенсионеров
Развитие рынка высокотехнологичных устройств для пожилых людей требует стартовой поддержки со стороны государства или создания кросс-маркетинговых альянсов. Такое мнение высказал заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян в беседе с «ФедералПресс».
Эксперт обратил внимание на огромный потенциал аудитории старше шестидесяти лет, насчитывающей в России десятки миллионов человек. Однако бизнес сталкивается с высокой себестоимостью продукции и цифровым барьером, из-за чего умные браслеты и системы умного дома пока остаются нишевыми продуктами. Для масштабирования решений Данилов-Данильян предложил внедрять региональные программы и обязательно обучать социальных работников.
По мнению заместителя председателя «Деловой России», государство может ускорить процесс субсидиями либо «довериться свободной руке рынка». В последнем случае эволюция окажется крайне медленной, технологии не смогут окупаться и бизнес прекратит инвестировать в исследования и разработки.
В качестве альтернативы прямым выплатам спикер назвал сотрудничество с рекламными альянсами, позволяющее продавать устройства ниже себестоимости за счет смежных услуг.
Также эксперт акцентировал внимание на критической важности преодоления цифрового разрыва между поколениями. Для решения этой задачи он предложил создавать специализированные образовательные центры, которые помогут пожилым людям освоить современные гаджеты и технологии на базе ИИ.
Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в пресс-центре НСН предложил «спасать» доверчивых пенсионеров компьютерным многоборьем.
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