В деле пропавшей семьи Усольцевых появилась версия о нападении медведицы

Дегтерев считает, что Усольцевы могли срезать путь через курумник и случайно столкнуться с хищником. По его предположению, взрослые несли на руках ребенка и собаку, поэтому у них не было шансов спастись при встрече с медведицей.

В подтверждение своей версии он указал на видео МЧС, снятое во время поисков. По его мнению, в кадре зафиксировано дерево с характерными следами когтей.

Собеседник телеканала полагает, что в случае подтверждения этой версии ответственность должны понести охотоведы и владельцы турбазы, так как, по его словам, информация об опасном животном не была доведена до людей и меры не принимались, передает «Радиоточка НСН».

