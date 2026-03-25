В деле пропавшей семьи Усольцевых появилась версия о нападении медведицы

Один из знакомых семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае около шести месяцев назад, Валентин Дегтерев допустил, что причиной их исчезновения могло стать нападение медведицы. Об этом он рассказал RT.

По его словам, местные жители сообщали о появлении в районе турбазы медведицы с 4 медвежатами незадолго до исчезновения семьи. Он отметил, что животные заходили прямо на территорию базы, а уже во время поисков очевидцы видели, как оттуда убегали крупные медведи.

Дегтерев считает, что Усольцевы могли срезать путь через курумник и случайно столкнуться с хищником. По его предположению, взрослые несли на руках ребенка и собаку, поэтому у них не было шансов спастись при встрече с медведицей.

В подтверждение своей версии он указал на видео МЧС, снятое во время поисков. По его мнению, в кадре зафиксировано дерево с характерными следами когтей.

Собеседник телеканала полагает, что в случае подтверждения этой версии ответственность должны понести охотоведы и владельцы турбазы, так как, по его словам, информация об опасном животном не была доведена до людей и меры не принимались, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Семья

Горячие новости

Все новости

партнеры