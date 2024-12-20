Генерал-лейтенанту Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Погибшему в результате теракта начальнику войск РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову было посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путина. «Золотую Звезду» Героя РФ вдове погибшего вручил министр обороны страны Андорей Белоусов.
«Кириллов состоялся как военачальник, пройдя путь, достойный офицера, от командира взвода до начальника войск РХБЗ... Государство оценило его работу по заслугам», — сказал он.
Кроме того, Путин посмертно наградил орденом Мужества помощника Кириллова подполковника Илью Поликарпова, который погиб вместе с ним.
Кириллов и Поликарпов погибли в результате взрыва, произошедшего утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Путин заявил, что их убил киевский режим, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru