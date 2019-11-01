В деле о беспорядках в Москве появится психиатрическая экспертиза

1 ноября 201917:54

«Ассоциация управленцев сферы здравоохранения» вступилась с профессиональной точки зрения за одного из фигурантов так называемого «московского дела» Андрея Баршая. Эксперты не исключают, что его «защитную реакцию» во время акции протеста мог спровоцировать сам потерпевший сотрудник полиции.

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В ассоциации не исключают, что Баршай совершил свои действия в состоянии аффекта, не отдавая в них отчёта. Именно поэтому молодого человека направили для прохождения психиатрической экспертизы, сообщили в соцсетях представители АУСЗ.

16 октября Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте 21-летнего студента МАИ. Баршая обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии во время несогласованной властями столицы акции 27 июля в предвыборный период в городскую думу.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
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