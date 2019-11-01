В деле о беспорядках в Москве появится психиатрическая экспертиза
«Ассоциация управленцев сферы здравоохранения» вступилась с профессиональной точки зрения за одного из фигурантов так называемого «московского дела» Андрея Баршая. Эксперты не исключают, что его «защитную реакцию» во время акции протеста мог спровоцировать сам потерпевший сотрудник полиции.
В ассоциации не исключают, что Баршай совершил свои действия в состоянии аффекта, не отдавая в них отчёта. Именно поэтому молодого человека направили для прохождения психиатрической экспертизы, сообщили в соцсетях представители АУСЗ.
16 октября Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте 21-летнего студента МАИ. Баршая обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии во время несогласованной властями столицы акции 27 июля в предвыборный период в городскую думу.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Двигатель Superjet-100, аварийно севшего в Тюмени, отказал из-за птицы
- Собянин поблагодарил пожарных за тушение дома в центре Москвы
- Первое совместное патрулирование России и Турции завершено в Сирии
- Made in Telegram: Зеленский не лох, а Крид не экстремист
- В Нарьян-Маре простились с мальчиком, убитым в детсаду