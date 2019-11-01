В деле о беспорядках в Москве появится психиатрическая экспертиза

В ассоциации не исключают, что Баршай совершил свои действия в состоянии аффекта, не отдавая в них отчёта. Именно поэтому молодого человека направили для прохождения психиатрической экспертизы, сообщили в соцсетях представители АУСЗ.

16 октября Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте 21-летнего студента МАИ. Баршая обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии во время несогласованной властями столицы акции 27 июля в предвыборный период в городскую думу.

