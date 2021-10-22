В даркнете на продажу выставили данные московских автомобилистов

В даркнете на продажу выставили базу данных водителей Москвы и Московской области. Архив из 50 млн строк оценили в 800 долларов. Все указанные в ней водители были зарегистрированы в столичном регионе с 2006 по 2019 год. Бонусом к покупке предложен файл с информацией от 2020 года. В базе содержатся имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учёт, пишет издание «Коммерсантъ».

Продавец утверждает, что получил информацию от инсайдера в ГИБДД. Эксперты полагают, что утечка могла произойти на уровне региональных информационных систем, которые интегрируются с ГИБДД для выставления штрафов за нарушение правил парковки.