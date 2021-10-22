В даркнете на продажу выставили данные московских автомобилистов

В даркнете на продажу выставили базу данных водителей Москвы и Московской области. Архив из 50 млн строк оценили в 800 долларов. Все указанные в ней водители были зарегистрированы в столичном регионе с 2006 по 2019 год. Бонусом к покупке предложен файл с информацией от 2020 года. В базе содержатся имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учёт, пишет издание «Коммерсантъ».

Продавец утверждает, что получил информацию от инсайдера в ГИБДД. Эксперты полагают, что утечка могла произойти на уровне региональных информационных систем, которые интегрируются с ГИБДД для выставления штрафов за нарушение правил парковки.

СМИ обвинили «российских хакеров» в атаках на правительственные сайты США

А ранее сообщалось, что число DDoS-атак на российские компании в течение трёх кварталов 2021 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом заявили в «Ростелекоме». В основном злоумышленники атаковали финансовые организации, госсектор и сферу онлайн-торговли, пишет RT.

По данным компании, чаще всего хакерским нападениями подвергались предприятия их Москвы (60% от общего числа атак), при этом доли остальных российских регионов (каждая) не превышают 7%. Столица также оказалась на первом месте по средней мощности DDoS-атак, которая оставляет более 70 Гбит/с.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетАвтомобилистыПродажаХакеры
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