В Дагестане задержали вдову экс-главы района Омарова по делу о растрате

В Дагестане задержана жена бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова по подозрению в растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

По данным ведомства, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям о растрате и служебном подлоге.

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров вышел на свободу после ареста

Женщина возглавляла местный детский сад «Олимпийский» в селе Сергокала. Следствие считает, что она совершила преступления, связанные с присвоением бюджетных средств, и фальсифицировала документы.

Как уточнили в управлении, задержанная является вдовой Магомеда Омарова, чей сын Осман был ликвидирован в ходе спецоперации после терактов в Дагестане в июне, где погибли 22 человека. Террористы напали на несколько храмов, синагог и пост ДПС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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