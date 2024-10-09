В Дагестане задержали вдову экс-главы района Омарова по делу о растрате

В Дагестане задержана жена бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова по подозрению в растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

По данным ведомства, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям о растрате и служебном подлоге.