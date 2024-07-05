Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров вышел на свободу после ареста

Хадулаев отметил, что Омаров вышел на свободу поздно вечером 4 июля.

Мужчина был арестован после того, как выяснилось, что его сыновья 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. При этом Омаров знал о террористических и экстремистских взглядах своих детей, однако все равно покрывал их. В результате проведения контртеррористической операции было убито пять боевиков, включая сыновей главы Сергокалинского района и его племянника.

Ранее стало известно, что число погибших в результате терактов в Дагестане 23 июня выросло до 22 человек. Уточняется, что среди погибших – 17 полицейских и пять гражданских лиц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

