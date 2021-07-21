В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников

В Дагестане вводится обязательная вакцинация для определенных категорий граждан. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача региона Николая Павлова.

Отмечается, что речь идет о работниках сферы здравоохранения, образования, торговли и общепита, а также салонов красоты и транспорта.

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Ранее в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением COVID-19 главный государственный санитарный врач Тувы Людмила Салчак подписала постановление о проведении вакцинации. Обязательной прививка стала для студентов и лиц старше 65 лет, передает Ura.ru.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ДагестанВакцинацияКоронавирус
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