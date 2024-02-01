В Дагестане убит ученик Абдулманапа Нурмагомедова

На появившихся видеокадрах видно, как мужчина выходит из машины и несколько раз стреляет в спортсмена, после чего скрывается с места и оставляет пострадавшего на земле. Произведено не менее шести выстрелов.

Убийца скрылся на автомобиле Lada серого цвета. Спортсмен скончался по дороге в больницу.

