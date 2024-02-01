В Дагестане убит ученик Абдулманапа Нурмагомедова
1 февраля 202402:01
В Дагестане произошла перестрелка, в результате которой убит спортсмен Мутаев Мухаммад, являющийся учеником Абдулманапа Нурмагомедова, сообщает «РЕН ТВ».
На появившихся видеокадрах видно, как мужчина выходит из машины и несколько раз стреляет в спортсмена, после чего скрывается с места и оставляет пострадавшего на земле. Произведено не менее шести выстрелов.
Убийца скрылся на автомобиле Lada серого цвета. Спортсмен скончался по дороге в больницу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru