В Дагестане убит ученик Абдулманапа Нурмагомедова

В Дагестане произошла перестрелка, в результате которой убит спортсмен Мутаев Мухаммад, являющийся учеником Абдулманапа Нурмагомедова, сообщает «РЕН ТВ».

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На появившихся видеокадрах видно, как мужчина выходит из машины и несколько раз стреляет в спортсмена, после чего скрывается с места и оставляет пострадавшего на земле. Произведено не менее шести выстрелов.

Убийца скрылся на автомобиле Lada серого цвета. Спортсмен скончался по дороге в больницу.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпортсменыУбийстваДагестан

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