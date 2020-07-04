В Дагестане похоронили отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова
Похороны заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова состоялись в Дагестане. Отца российского бойца ММА Хабиба похоронили накануне в Кировауле – его родном селе. Нурмагомедов-старший скончался накануне из-за осложнений от коронавируса на 58-м году жизни, сообщает телеканал «МИР 24».
Тело Абдулманапа Нурмагомедова было доставлено в Дагестан 3 июня спецбортом из Москвы в 21:30. По мусульманским обычаям, похороны должны были состояться до заката.
Несмотря на сложную эпидемическую обстановку и просьбу родных, умершего пришли проводить в последний путь сотни людей. Тренер на собственные средства в 80-е годы он построил первый спортзал. Сегодня их уже четыре, объединенных в одну школу.
О том, что Абдулманап Нурмагомедов заболел коронавирусом, стало известно в мае. Из Махачкалы его перевели на лечение в Москву. Несмотря на успешное лечение COVID-19, с осложнениями не справились сердце и мозг. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил соболезнования Хабибу по поводу смерти его отца и тренера.
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