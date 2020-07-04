В Дагестане похоронили отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова

Похороны заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова состоялись в Дагестане. Отца российского бойца ММА Хабиба похоронили накануне в Кировауле – его родном селе. Нурмагомедов-старший скончался накануне из-за осложнений от коронавируса на 58-м году жизни, сообщает телеканал «МИР 24».

Тело Абдулманапа Нурмагомедова было доставлено в Дагестан 3 июня спецбортом из Москвы в 21:30. По мусульманским обычаям, похороны должны были состояться до заката.