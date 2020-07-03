Умер отец бойца Хабиба Нурмагомедова

Умер отец бойца Хабиба Нурмагомедова тренер Абдулманап Нурмагомедов. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Менеджер Нурмагомедова рассказал об обещании Путина помочь его отцу

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов впал в кому и подключен к аппарату, который насыщает его кровь кислородом, он не мог дышать самостоятельно. У мужчины был выявлен коронавирус. Инфекция дала осложнения на сердце, сообщает RT. Он проходил лечение в одной из клиник Москвы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Нурмагомедов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры