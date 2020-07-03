Умер отец бойца Хабиба Нурмагомедова
3 июля 202014:09
Умер отец бойца Хабиба Нурмагомедова тренер Абдулманап Нурмагомедов. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов впал в кому и подключен к аппарату, который насыщает его кровь кислородом, он не мог дышать самостоятельно. У мужчины был выявлен коронавирус. Инфекция дала осложнения на сердце, сообщает RT. Он проходил лечение в одной из клиник Москвы.
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3 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru