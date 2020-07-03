Умер отец бойца Хабиба Нурмагомедова

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов впал в кому и подключен к аппарату, который насыщает его кровь кислородом, он не мог дышать самостоятельно. У мужчины был выявлен коронавирус. Инфекция дала осложнения на сердце, сообщает RT. Он проходил лечение в одной из клиник Москвы.