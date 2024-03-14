В Дагестане подросток ранил ножом двух человек

20-летнего парня он ранил в живот, 18-летнего молодого человека - в бедро. Инцидент произошел вечером 13 марта возле кафе по улице Канделаки. Правоохранители по горячим следам установили подозреваемого и доставили его в отдел. Им оказался 17-летний житель Дербента, который сознался в содеянном.

По словам подростка, причиной конфликта стала оскорбительная выходка одного из пострадавших. Полиция разбирается в случившемся.

Ранее подросток отомстил за младшего брата и избил битой троих учащихся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

