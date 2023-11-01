Подросток отомстил за младшего брата и избил битой троих учащихся
Подросток из села Кашино (Сысертский район, Свердловская область) отомстил за младшего брата и избил битой троих школьников, которые до этого толкнули ребенка. Об этом сообщил портал Е1.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Отмечается, что пострадавшие в результате нападения получили тяжелые травмы и были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также случившимся заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, беспричинно напавшего на троих прохожих в Великом Новгороде. При этом задержанный нанес одному из пострадавших травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru