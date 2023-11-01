Подросток отомстил за младшего брата и избил битой троих учащихся

Отмечается, что пострадавшие в результате нападения получили тяжелые травмы и были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также случившимся заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, беспричинно напавшего на троих прохожих в Великом Новгороде. При этом задержанный нанес одному из пострадавших травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

