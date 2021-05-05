В Дагестане почти 80 тысяч жителей остались без электричества

В Дагестане в результате аварии 79 821 человек остался без света, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС республики.

В Минэнерго отказались рассмотреть идею о лимитах на электричество

В ведомстве отметили, что под отключение попали 12 муниципальных округов Дагестана. Без света остались более 16 тысяч домов в 54 населенных пунктов. ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" ввели особый режим работы.

Ранее крупное отключение света произошло в Дагестане 16 ноября 2020 года. Тогда без электричества остались почти 114 тысяч человек. Авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДагестанРоссияАварияЭлектричество
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры