В Дагестане почти 80 тысяч жителей остались без электричества
В Дагестане в результате аварии 79 821 человек остался без света, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС республики.
В ведомстве отметили, что под отключение попали 12 муниципальных округов Дагестана. Без света остались более 16 тысяч домов в 54 населенных пунктов. ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" ввели особый режим работы.
Ранее крупное отключение света произошло в Дагестане 16 ноября 2020 года. Тогда без электричества остались почти 114 тысяч человек. Авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий, пишет RT.
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