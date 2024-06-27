Совершившую теракт в Дагестане группу создал сын бывшего чиновника Омарова
Преступную группу, которая была организована для осуществления терактов на территории Дагестана, сформировал сын бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
Из пресс-релиза об аресте сообщника боевиков, который помогал совершить теракт в Дербенте, следует, что он вступил в созданную Омаровым группу, после чего ее участники начали подготовку к совершению террористических актов на территории Дагестана.
В Дербенте и Махачкале 23 июня неизвестные напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по фактам терактов. По последней информации, в результате атак погибли 21 человек, более 40 человек получили ранения.
В связи с этими трагическими событиями в регионе были объявлены дни траура — 24, 25 и 26 июня. Силовые структуры оперативно установили личности пятерых боевиков, которые были уничтожены в ходе спецоперации и считаются причастными к совершению этих терактов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине из Бразилии
- МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы
- СМИ: США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках ЗРК Patriot ВСУ
- Совершившую теракт в Дагестане группу создал сын бывшего чиновника Омарова
- МОК не допустил российских гребцов и стрелков на Олимпиаду в Париже
- Российские ученые разработали способ лечения слепоты у детей
- СМИ: бывший министр обороны ДНР Стрелков этапирован в Нижний Тагил
- Трое пострадавших в Дагестане полицейских продолжат лечение в клиниках Москвы
- Эстония пообещала ежегодно выделять Украине 0,25% ВВП
- Три населенных пункта в Белгородской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru