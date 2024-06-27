Совершившую теракт в Дагестане группу создал сын бывшего чиновника Омарова

Преступную группу, которая была организована для осуществления терактов на территории Дагестана, сформировал сын бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Из пресс-релиза об аресте сообщника боевиков, который помогал совершить теракт в Дербенте, следует, что он вступил в созданную Омаровым группу, после чего ее участники начали подготовку к совершению террористических актов на территории Дагестана.

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В Дербенте и Махачкале 23 июня неизвестные напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела по фактам терактов. По последней информации, в результате атак погибли 21 человек, более 40 человек получили ранения.

В связи с этими трагическими событиями в регионе были объявлены дни траура — 24, 25 и 26 июня. Силовые структуры оперативно установили личности пятерых боевиков, которые были уничтожены в ходе спецоперации и считаются причастными к совершению этих терактов, передает «Радиоточка НСН».

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