В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции
7 декабря 202311:56
Управление Роспотребнадзора по Дагестану опровергло свое сообщение о выявлении в республике случаев заболевания микоплазменной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее ведомство сообщило агентству о «единичных случаях» микоплазменной инфекции в регионе.
«Случаев заболевания не зафиксировано, Роспотребнадзор эту информацию не подтверждает», – заявила та же собеседница РИА Новости.
По данным Роспотребнадзора, в РФ зарегистрированы отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru