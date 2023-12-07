В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Дагестану опровергло свое сообщение о выявлении в республике случаев заболевания микоплазменной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.

Случаи заболевания микоплазменной инфекцией выявили в Дагестане

Ранее ведомство сообщило агентству о «единичных случаях» микоплазменной инфекции в регионе.

«Случаев заболевания не зафиксировано, Роспотребнадзор эту информацию не подтверждает», – заявила та же собеседница РИА Новости.

По данным Роспотребнадзора, в РФ зарегистрированы отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеЗаболеваниеДагестанРоспотребнадзор

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