Случаи заболевания микоплазменной инфекцией выявили в Дагестане

Единичные случаи микоплазменной инфекцией зарегистрированы в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.

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Ранее федеральная служба заявила, что в России зафиксировали отдельные случаи заболевания.

«В Дагестане есть единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Среди заболевших нет тяжелых», – указали в региональном Роспотребнадзоре.

Количество заболевших не называется.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал микоплазменную инфекцию абсолютно управляемой, подчеркнув, что диагностика, течение и клиническая картина болезни понятны, а препаратов для ее лечения достаточно, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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