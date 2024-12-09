В Дагестане арестовали семерых человек по делу о подготовке теракта

Верховный суд Дагестана сообщил, что семерых местных жителей арестовали на два месяца по подозрению в подготовке террористического акта, сообщает РИА Новости.

Решение было принято Советским районным судом Махачкалы. Суд постановил заключить подозреваемых под стражу до 8 февраля 2025 года.

Появились кадры задержания готовивших крупный теракт в Дагестане

По данным следствия, их подозревают в участии в преступлении террористической направленности, но подробности дела пока не разглашаются.

В субботу правоохранительные органы сообщили о задержании 12 человек, подозреваемых в планировании теракта. По данным следствия, в домах задержанных нашли оружие и самодельные взрывные устройства. Силовики утверждают, что все фигуранты признались в подготовке преступления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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