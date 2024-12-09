В Дагестане арестовали семерых человек по делу о подготовке теракта

По данным следствия, их подозревают в участии в преступлении террористической направленности, но подробности дела пока не разглашаются.

В субботу правоохранительные органы сообщили о задержании 12 человек, подозреваемых в планировании теракта. По данным следствия, в домах задержанных нашли оружие и самодельные взрывные устройства. Силовики утверждают, что все фигуранты признались в подготовке преступления, передает «Радиоточка НСН».