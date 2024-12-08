Появились кадры задержания готовивших крупный теракт в Дагестане

В интернете появились кадры задержания в Дагестане членов террористической ячейки, которые собирались совершить крупный теракт, сообщает Ura.ru.

В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке теракта в госучреждении

На них видно, как сотрудники Федеральной службы безопасности России врываются в помещение и задерживают злоумышленников. Они признаются, что хранили провода, элементы питания и ацетон для детонатора, которые собирались использовать для изготовления взрывного устройства.

Силовики в Дагестане задержали 12 террористов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ТеррористыДагестан

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