Появились кадры задержания готовивших крупный теракт в Дагестане
8 декабря 202404:01
В интернете появились кадры задержания в Дагестане членов террористической ячейки, которые собирались совершить крупный теракт, сообщает Ura.ru.
На них видно, как сотрудники Федеральной службы безопасности России врываются в помещение и задерживают злоумышленников. Они признаются, что хранили провода, элементы питания и ацетон для детонатора, которые собирались использовать для изготовления взрывного устройства.
Силовики в Дагестане задержали 12 террористов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru