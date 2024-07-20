В Дагестане арестовали мужчину, сбившего на автомобиле двух полицейских
20 июля 202415:44
Суд отправил под арест жителя Махачкалы, который сбил на своем автомобиле двух сотрудников полиции, заявили в региональном управлении Следственного комитета России.
Мужчину обвинили в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Его отправили под стражу на два месяца.
Инцидент произошел 18 июля. Водитель проигнорировал требования правоохранителей заглушить автомобиль и совершил наезд на полицейских.
Ранее подросток напал с ножом на двух сотрудников полиции в Дагестане. Пострадал один правоохранитель, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru