В Дагестане арестовали мужчину, сбившего на автомобиле двух полицейских

Суд отправил под арест жителя Махачкалы, который сбил на своем автомобиле двух сотрудников полиции, заявили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Мужчину обвинили в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Его отправили под стражу на два месяца.

Инцидент произошел 18 июля. Водитель проигнорировал требования правоохранителей заглушить автомобиль и совершил наезд на полицейских.

Ранее подросток напал с ножом на двух сотрудников полиции в Дагестане. Пострадал один правоохранитель, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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