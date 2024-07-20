В Дагестане арестовали мужчину, сбившего на автомобиле двух полицейских

Мужчину обвинили в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Его отправили под стражу на два месяца.

Инцидент произошел 18 июля. Водитель проигнорировал требования правоохранителей заглушить автомобиль и совершил наезд на полицейских.

Ранее подросток напал с ножом на двух сотрудников полиции в Дагестане. Пострадал один правоохранитель, передает «Радиоточка НСН».

