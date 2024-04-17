В Дагестане арестовали еще восемь энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей

«Поступили ходатайства... об избрании меры пресечения в отношении Раджаба Абакарова, Зайнудина Гаджиева, Расула Умаханова, Магомедмансура Ибрагимова, Улуби Мусалова, Магомеда Магомедова, Курбана Гайдарова, Амирахмеда Зурканаева», — указали в ведомстве.

Отмечается, что фигурантов обвиняют в мошенничестве. Суд арестовал их на два месяца.

Как уточнили в пресс-службе, Абакаров был главным инженером и начальником центральных районных электросетей АО «Дагэнергосеть». Несколько обвиняемых работали в компании. По данным следствия, в 2010-2021 годах объединенная группа из обвиняемых и неустановленных лиц похитила более 2,79 млрд рублей, завысив объем и стоимость работ и материалов при создании системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах «МРСК Северного Кавказа» в Дагестане.

Ранее ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность группы энергетиков, подозреваемых в хищении 2,8 млрд рублей, выделенных на автоматизированную систему учета электроэнергии Дагестана, напоминает телеканал «360». Девять фигурантов дела арестовали.

