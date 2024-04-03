Глава филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» Мухумаев задержан в Дагестане

В пресс-службе компании уточнили, что оперативные мероприятия в отношении Мухумаева связаны с его деятельностью на прежней работе.

По предварительным данным, чиновник мог быть причастен к сделкам, связанным с нелегальными майнинг-фермами.

До назначения главой филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» чиновник в «Дагэнерго» возглавлял службу логистики и материально-технического обеспечения, а также руководил управлением капитального строительства.

Ранее в Ингушетии задержали мужчину, похитившего 22 млн рублей в 1992 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

