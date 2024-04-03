Глава филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» Мухумаев задержан в Дагестане
Глава филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиб Мухумаев задержан в Махачкале сотрудниками правоохранительных органов, передает «Интерфакс».
В пресс-службе компании уточнили, что оперативные мероприятия в отношении Мухумаева связаны с его деятельностью на прежней работе.
По предварительным данным, чиновник мог быть причастен к сделкам, связанным с нелегальными майнинг-фермами.
До назначения главой филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» чиновник в «Дагэнерго» возглавлял службу логистики и материально-технического обеспечения, а также руководил управлением капитального строительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru