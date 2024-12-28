В Чувашии увеличат единовременную выплату участникам СВО до 1,4 миллиона рублей
В Чувашии на 400 тысяч рублей увеличат единовременную выплату участникам спецоперации с 2025 года, сообщили в пресс-службе главы республики.
Таким образом, ее размер будет составлять 1,4 миллиона рублей.
Выплата положена заключившим контракт на военную службу с 1 января по 31 декабря 2025 года на срок не менее года. Речь также идет и о сотрудниках Росгвардии, военнослужащих-срочниках, иностранных гражданах и призванных по мобилизации. Исключение составят курсанты военных образовательных организаций.
Ранее единоразовую выплату за подписание контракта с Минобороны и отправку в зону спецоперации России на Украине увеличили до 3,6 миллиона рублей в Самарской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru