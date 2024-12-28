В Чувашии увеличат единовременную выплату участникам СВО до 1,4 миллиона рублей

Таким образом, ее размер будет составлять 1,4 миллиона рублей.

Выплата положена заключившим контракт на военную службу с 1 января по 31 декабря 2025 года на срок не менее года. Речь также идет и о сотрудниках Росгвардии, военнослужащих-срочниках, иностранных гражданах и призванных по мобилизации. Исключение составят курсанты военных образовательных организаций.

Ранее единоразовую выплату за подписание контракта с Минобороны и отправку в зону спецоперации России на Украине увеличили до 3,6 миллиона рублей в Самарской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

