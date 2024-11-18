В Чувашии проверят еще 25 школ после массового отравления учеников в столовой
В Чувашии проверят еще 25 школ после отравления учеников в столовой, в Новочебоксарске, сообщил глава республики Олег Николаев.
По его словам, все сельские муниципалитеты централизовали организацию горячего питания, а Чебоксары и Новочебоксарск пока работают через аутсорсинг.
Количество обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 205 человек, сообщили в Минздраве Чувашии. Шесть детей находятся в состоянии средней степени тяжести после отравления. Всего 199 пациентов, включая 7 взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно.
15 ноября стало известно, что в Новочебоксарске 163 человека обратились к медикам после посещения столовой в школе №4. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у пострадавших обнаружили РНК норовируса, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на позицию США
- Евросоюз расширил санкции против Ирана из-за военных поставок России
- В Минкульте создают лабораторию госпраздников, чтобы «переосмыслить» значимые даты
- Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы
- В Белом доме не подтвердили сообщения о разрешении Киеву бить вглубь России
- Володин: Россия может ответить на дальнобойные удары новым вооружением
- СМИ: Мошенники начали взламывать аккаунты российских пользователей в Telegram
- В Чувашии проверят еще 25 школ после массового отравления учеников в столовой
- Опрос: Каждая пятая российская компания проведет корпоратив в офисе
- Дочь Юрия Куклачева опровергла информацию о госпитализации отца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru