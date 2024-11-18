В Чувашии проверят еще 25 школ после массового отравления учеников в столовой

Количество обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 205 человек, сообщили в Минздраве Чувашии. Шесть детей находятся в состоянии средней степени тяжести после отравления. Всего 199 пациентов, включая 7 взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно.

15 ноября стало известно, что в Новочебоксарске 163 человека обратились к медикам после посещения столовой в школе №4. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у пострадавших обнаружили РНК норовируса, передает «Радиоточка НСН».

