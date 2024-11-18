В Чувашии проверят еще 25 школ после массового отравления учеников в столовой

В Чувашии проверят еще 25 школ после отравления учеников в столовой, в Новочебоксарске, сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, все сельские муниципалитеты централизовали организацию горячего питания, а Чебоксары и Новочебоксарск пока работают через аутсорсинг.

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Количество обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 205 человек, сообщили в Минздраве Чувашии. Шесть детей находятся в состоянии средней степени тяжести после отравления. Всего 199 пациентов, включая 7 взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно.

15 ноября стало известно, что в Новочебоксарске 163 человека обратились к медикам после посещения столовой в школе №4. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у пострадавших обнаружили РНК норовируса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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