В Чувашии прокомментировали сообщения о нарушениях при сдаче ЕГЭ
Никого из учениц не заставляли раздеваться до нижнего белья в Чувашии перед ЕГЭ по русскому языку, сообщил начальник отдела образования муниципального округа и член государственной экзаменационной комиссии Владимир Николаев.
«Я присутствовал при запуске детей в пункт проведения экзамена. Два учителя, которые были задействованы на экзамене, с помощью металлодетекторов в соответствии с положением о проведении ЕГЭ и ОГЭ, проверяли на наличие запрещенных предметов. Никого не заставляли раздеваться до белья, даже ни у кого не снимали пиджак или костюм», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Николаева, учениц на входе в пункт проверяли только с помощью металлодетекторов.
Ранее сообщалось, что прокуратура Чувашии начала проверку после сообщений в интернете о возможном нарушении на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в Яльчикской средней школе. В сообщении прокуратуры говорится, что перед экзаменом по русскому языку некие контролеры заставили «учениц раздеться до белья», а по словам родителей, учащихся обязали снимать ремни, задирать рубашки, не позволяли находиться в туалете дольше 30 секунд, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru