В Чите вынесли приговор подростку, прикурившему от свечи в храме

Мировой судья приговорил к 120 часам обязательных работ подростка в Чите, который летом прошлого года прикурил от свечи в храме, передает РИА Новости.

По данным агентства, подросток вину признал и раскаялся, принес прихожанам извинения.

Инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите, тогда молодой человек зашел в храм в шортах, перекрестился и прикурил от свечи.

Ранее известный проповедник Русской православной церкви протоиерей Андрей Ткачев в эфире НСН прокомментировал поддержку легализации однополых браков папой римским Франциском.

