В Чите вынесли приговор подростку, прикурившему от свечи в храме
Мировой судья приговорил к 120 часам обязательных работ подростка в Чите, который летом прошлого года прикурил от свечи в храме, передает РИА Новости.
По данным агентства, подросток вину признал и раскаялся, принес прихожанам извинения.
Инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите, тогда молодой человек зашел в храм в шортах, перекрестился и прикурил от свечи.
Ранее известный проповедник Русской православной церкви протоиерей Андрей Ткачев в эфире НСН прокомментировал поддержку легализации однополых браков папой римским Франциском.
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