В Чите по делу об убийстве школьницы задержан подросток
Сотрудники правоохранительных органов Читы задержали подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
Как считает следствие, вечером 14 октября поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК краевого центра тела девушки с признаками насильственной смерти.
На место выехала следственная–оперативная группа. Подозреваемым оказался 15-летний несовершеннолетний.
Расследование продолжается, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru