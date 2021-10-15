В Чите по делу об убийстве школьницы задержан подросток

Сотрудники правоохранительных органов Читы задержали подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

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Как считает следствие, вечером 14 октября поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК краевого центра тела девушки с признаками насильственной смерти.

На место выехала следственная–оперативная группа. Подозреваемым оказался 15-летний несовершеннолетний.

Расследование продолжается, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

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ФОТО: pixabay.com
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