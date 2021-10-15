В Чите по делу об убийстве школьницы задержан подросток

Япония выразила России протест из-за поездки вице-премьеров Григоренко и Хуснуллина на Итуруп Центр им. Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V» Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови Россиян предупредили об активизации кибермошенников во время переписи населения