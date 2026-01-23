«Читай-город» объяснил протокол о пропаганде ЛГБТ

Речь идет о таких произведениях, как «Левая рука тьмы» (автор Урсула Ле Гуин, издательство «Азбука-Аттикус»), «Медвежий угол» (автор Фредерик Бакман, издательство «Синдбад»), «Мы против вас» (автор Фредерик Бакман, издательство «Синдбад»), «После бури» (автор Фредерик Бакман, издательство «Синдбад) и «Незримые фурии сердца» (автор Джон Бойн, издательство «Фантом-пресс»). В них нашли признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ)

Как рассказали в компании, книги не были новинками. К примеру, «Левая рука тьмы» впервые вышла на русском языке в 1991 году. Издательства «Азбука-Аттикус» представило ее в 2016 году, а текущее издание впервые поступило в продажу в 2021 году.

«Сеть «Читай-город — Буквоед» работает исключительно в правовом поле, незамедлительно исполняя любые полученные предписания. Тем не менее, процедура привлечения к ответственности розничной книжной сети за продажи официально не запрещенных решением суда книг, которые изданы и введены в оборот издательствами на законных основаниях, крайне противоречива», - заявил Брычкин.

По его словам, каждое издание, которое поступает в продажу, оценивается сотрудниками сети на предмет отсутствия таких книг в реестрах экстремистской и иной запрещенной литературы. С появлением информации о проверке правоохранительных органов 16 декабря 2025 года, компания немедленно прекратила реализацию указанных изданий в сети по всей стране.

Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько заявил «Радиоточке НСН», что роман Стивена Кинга «Оно» должен содержать возрастную маркировку «18+», так как к произведению есть ряд замечаний.

