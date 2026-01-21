Протокол о пропаганде ЛГБТ был составлен на владельца сети «Читай-город»
Протокол о пропаганде ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) был составлен на владельца сети книжных магазинов «Читай-город». Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что соответствующие материалы поступили в городской суд Йошкар-Олы. При этом суть претензий к владельцу книжного магазина не раскрывается.
Соответствующая статья КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до миллиона рублей или запрета деятельности до 90 суток. Дата заседания пока не назначена.
Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько заявил «Радиоточке НСН», что роман Стивена Кинга «Оно» должен содержать возрастную маркировку «18+», так как к произведению есть ряд замечаний.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На каких тарифах введут плату за безлимитный интернет
- Дроппер со стройки: Сколько банковских карт разрешат иметь мигрантам в России
- Протокол о пропаганде ЛГБТ был составлен на владельца сети «Читай-город»
- В молдавской оппозиции назвали абсурдом ликвидацию страны через референдум
- РОАД: Больше половины автомобилей в России старше 10 лет
- Аэропорт «Домодедово» повторно выставят на продажу с понижением цены
- Россиянам подсказали, как не заразиться вирусами от устриц
- Уиткофф заявил, что 22 января вместе с Кушнером отправится в Россию
- Население не поймет: Зачем Польша отказалась от определений «муж» и «жена»
- Песков: Власти Подмосковья контактируют с владельцем пекарни «Машенька»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru