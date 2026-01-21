Протокол о пропаганде ЛГБТ был составлен на владельца сети «Читай-город»

Протокол о пропаганде ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) был составлен на владельца сети книжных магазинов «Читай-город». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что соответствующие материалы поступили в городской суд Йошкар-Олы. При этом суть претензий к владельцу книжного магазина не раскрывается.

Соответствующая статья КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до миллиона рублей или запрета деятельности до 90 суток. Дата заседания пока не назначена.

Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько заявил «Радиоточке НСН», что роман Стивена Кинга «Оно» должен содержать возрастную маркировку «18+», так как к произведению есть ряд замечаний.

