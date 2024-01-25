В четырех российских регионах впервые проведут учет снежного барса
Четыре российских региона впервые примут участие в полномасштабном учете снежного барса. Об этом сообщил координирующий исследование Сайлюгемский национальный парк Республики Алтай.
«Полномасштабный учет снежного барса ... впервые пройдет во всех четырех регионах обитания вида в нашей стране. В феврале-апреле маршрутные учеты охватят Республики Алтай, Тыва, Бурятия и впервые – юг Красноярского края», — говорится в сообщении в Telegram-канале нацпарка.
Как отметили в организации, ранее Красноярский край в учетах не участвовал. Однако сейчас группировку ирбиса восстановили, в Саяно-Шушенском заповеднике живут около 11 особей.
В нацпарке напомнили, что учет численности и состояния снежного барса в РФ проходит 2015 года. В среднем в стране проживают 70-90 особей.
Ранее доцент кафедры радиоэлектроники и прикладной информатики ФРКТ МФТИ кандидат технических наук Андрей Леус сообщил, что особей животных в природе начали индивидуально идентифицировать с помощью нейросети, пишет RT. В частности, в Сайлюгемском нацпарке внедряют применение искусственного интеллекта для анализа сделанных с помощью фотоловушек снимков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru