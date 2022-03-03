В Чертанове Центральном появятся городской огород и яблоневый сад

В рамках восстановления и сохранения «Битцевского леса» в Чертанове Центральном в этом году создадут необычный рекреационный центр. Сейчас здесь нет места для прогулок: территория занята неприглядными гаражами, яблоневый сад заброшен.

«Вместо старых гаражей вдоль улицы Днепропетровской появится новый рекреационный центр — экологичное озелененное место для отдыха и экопросвещения. Там создадут городской огород. Все, кто любит работу на земле и хочет ее самостоятельно возделывать, смогут высаживать овощные или декоративные культуры и ухаживать за садом. Грядки будут строго организованы и поделены между желающими», - рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

На территории парка сохранился старый яблоневый сад бывшего совхоза «Красный маяк». Там уберут засохшие яблони, выполнят санитарную обрезку деревьев, засеют новый газон на вытоптанных и выжженных местах. На месте протопов сделают удобные дорожки из экологичных материалов, вдоль которых установят лавочки.

Неподалеку от городского огорода высадят молодые яблони для нового сада и оборудуют там организованные пикниковые зоны.

Между новым яблоневым садом и городским огородом планируется обустроить территорию для активных занятий спортом. Здесь расположатся баскетбольные и универсальные спортивные площадки, а также поле для мини-футбола. Зимой планируется заливать на нем каток. Рядом разместятся павильоны проката спортивного инвентаря, раздевалки, кафе и общественные туалеты, будут проведены и другие работы по озеленению.

В ходе работ по восстановлению и сохранению «Битцевского леса» на его границах появятся локальные рекреационные центры со спортивной инфраструктурой, которые объединит кольцевой оздоровительный маршрут. Летом это будет дорожка для велосипедистов и бегунов, а зимой - лыжная трасса.