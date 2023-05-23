В Черемушках по программе реновации построят дом на 240 квартир
В районе Черемушки на Профсоюзной улице по программе реновации построят дом на 240 квартир, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Здание облицуют керамогранитом, а входы будут оформлены витражным остеклением. Дом будет состоять из 48 однокомнатных квартир, 168 двухкомнатных, 24 трехкомнатных. Две двухкомнатные квартиры оборудуют для маломобильных жильцов.
В вестибюле будет комната для хранения колясок и велосипедов и кладовая. Для удобства перемещения между этажами проектом предусмотрена установка четырех лифтов, оснащенных визуальными и тактильными средствами информации.
Вокруг дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с ним также появятся детская и спортивная площадки, и площадка для отдыха взрослых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru