В Черемушках по программе реновации построят дом на 240 квартир

В районе Черемушки на Профсоюзной улице по программе реновации построят дом на 240 квартир, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание облицуют керамогранитом, а входы будут оформлены витражным остеклением. Дом будет состоять из 48 однокомнатных квартир, 168 двухкомнатных, 24 трехкомнатных. Две двухкомнатные квартиры оборудуют для маломобильных жильцов.

В вестибюле будет комната для хранения колясок и велосипедов и кладовая. Для удобства перемещения между этажами проектом предусмотрена установка четырех лифтов, оснащенных визуальными и тактильными средствами информации.

Вокруг дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с ним также появятся детская и спортивная площадки, и площадка для отдыха взрослых.