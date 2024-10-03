В чем соль: Цветовую маркировку продуктов внедрят на межгосударственном уровне
Олег Павлов заявил НСН, что производители должны указывать повышенное содержание сахара и соли, так как обычным покупателям сложно разобраться в составе продукта.
Обязательная цветовая маркировка продуктов «Светофор» заставит бизнес указывать повышенное содержание сахара и соли, что позитивно скажется на здоровье граждан, заявил НСН председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов направил обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести обязательную цветовую маркировку продуктов. Так, красная маркировка будет означать повышенное содержание сахара и жиров, желтая — умеренное, а зеленая — безопасное для здоровья. Павлов инициативу поддержал, но указал на сложность реализации.
«У нас сохраняется проблема заболеваний, которые возникают из-за неправильной структуры питания, из-за чрезмерного употребления соли, сахара. Еще в 2018 году Роспотребнадзор разработал рекомендации, как производители могут маркировать свои товары, но это необязательная история, рекомендациями практически не пользовались. Сейчас у потребителя отсутствуют ориентиры. Человек прочитает состав и все равно не сможет понять, хорошо это или плохо. Такое количество соли, сахара – это нормально или может быть потенциально вредно», - отметил он.
При этом Павлов подчеркнул, что подобная маркировка может быть внедрена только на межгосударственном уровне.
«Поэтому инициатива правильная и важная. Но она не может быть реализована только Роспотребнадзором, потому что все требования, которые касаются упаковки, относятся к межгосударственному регулированию на уровне Евразийского экономического союза. Этот вопрос может быть решен только на межгосударственном уровне», - объяснил он.
Сопротивление со стороны бизнеса будет весомым, зато потребители получат полезные «ориентиры» даже в самых низких ценовых сегментах, добавил Павлов.
«Система цветовой индикации не касается простых продуктов – сахара, соли, масла сливочного. Это касается только переработанной продукции. Конечно, производители не будут заинтересованы в такой индикации, потому что многие используют сахар и соль в избытке. Сопротивление со стороны бизнеса будет весомое. Но даже в низком ценовом сегменте можно выбрать более безопасные продукты, более полезные. Важно, чтобы ориентир появился у потребителей», - заключил собеседник НСН.
В 2018 году Роспотребнадзор инициировал проект по добровольной маркировке пищевой продукции под названием «Светофор», эта мера нацелена на повышение осведомленности потребителей о составе продуктов питания, однако, как показала практика, в добровольной форме данная инициатива не достигла максимальной эффективности, уверены депутаты, передает «Радиоточка НСН».
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