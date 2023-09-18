Под Красноярском медведь напал на сборщика орехов

Под Красноярском медведь напал на сборщика орехов, сообщает краевой главк МЧС в своем Telegram-канале.

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Сообщается, что это произошло в Ермаковском районе, спасатели на вертолете направляются на место происшествия.

Также уточняется, что мужчина занимался сбором кедрового ореха близ реки Малый Тепсель, иных подробностей не приводится.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:КрасноярскКрасноярский Край

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