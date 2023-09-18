Под Красноярском медведь напал на сборщика орехов
18 сентября 202314:56
Под Красноярском медведь напал на сборщика орехов, сообщает краевой главк МЧС в своем Telegram-канале.
Сообщается, что это произошло в Ермаковском районе, спасатели на вертолете направляются на место происшествия.
Также уточняется, что мужчина занимался сбором кедрового ореха близ реки Малый Тепсель, иных подробностей не приводится.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru