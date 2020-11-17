В Челябинске признали незаконным совет не высылать скорую помощь к задыхающимся

Прокуратура Челябинской области признала незаконным постановление Минздрава региона, в котором рекомендуется не направлять бригады медиков к некоторым категориям пациентов, в том числе - задыхающимся людям, сообщает «Новая газета» со ссылкой на надзорный орган.

«Информационное письмо министерства о передаче вызовов со службы скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническую службу, в том числе по поводам «обморок», «задыхается», противоречит порядку [оказания скорой медицинской помощи]», — говорится в сообщении прокуратуры.