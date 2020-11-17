В Челябинске признали незаконным совет не высылать скорую помощь к задыхающимся
Прокуратура Челябинской области признала незаконным постановление Минздрава региона, в котором рекомендуется не направлять бригады медиков к некоторым категориям пациентов, в том числе - задыхающимся людям, сообщает «Новая газета» со ссылкой на надзорный орган.
«Информационное письмо министерства о передаче вызовов со службы скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническую службу, в том числе по поводам «обморок», «задыхается», противоречит порядку [оказания скорой медицинской помощи]», — говорится в сообщении прокуратуры.
Министру здравоохранения области вынесено представление об устранении нарушений.
По последним данным, в Челябинской области около 22 тыс. заболевших коронавирусом. Скончались 173 человека.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо максимально сократить время ответов на звонки граждан в скорую помощь.
По словам главы кабмина, каждый пациент должен своевременно получить необходимую консультацию. Поэтому председатель правительства призвал усилить работу кол-центров и привлечь волонтёров, в том числе психологов.
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