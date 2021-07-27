В Чечне ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан
Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категория граждан вводится в Чечне, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора.
В числе тех, кому необходимо будет привиться, госслужащие, чиновники, работники СМИ, общепита, туристической сферы, образования и ЖКХ, отмечает РБК.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призывал привиться все взрослое население республики.
«Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60%. Это единственный способ обезопасить жителей от вируса», - сказал Кадыров.
По данным на 26 июля, в 11 из 17 районов Чечни вакцинацию от коронавируса прошли 60% взрослых жителей республики.
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