В Чечне ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категория граждан вводится в Чечне, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора.

В числе тех, кому необходимо будет привиться, госслужащие, чиновники, работники СМИ, общепита, туристической сферы, образования и ЖКХ, отмечает РБК.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призывал привиться все взрослое население республики.

«Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60%. Это единственный способ обезопасить жителей от вируса», - сказал Кадыров.

По данным на 26 июля, в 11 из 17 районов Чечни вакцинацию от коронавируса прошли 60% взрослых жителей республики.

