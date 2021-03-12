В Чечне против Ахмеда Закаева возбудили дело за призывы к терроризму
Следственный комитет Чечни возбудил уголовное дело в отношении бывшего полевого командира непризнанного государства Ичкерия Ахмеда Закаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ачхой-Мартановский межрайонный отдел регионального управления СК вынес постановление о возбуждении против Закаева дела по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
По данным правоохранителей, в январе Закаев разместил видеоролик на YouTube, в котором побуждал «к совершению действий, связанных с насилием».
Закаев был одним из главных управленцев Ичкерии и командовал отрядом боевиков во второй чеченской войне, отмечает Ura.ru. Россия в 2001 году объявила его в международный розыск, обвинив в убийствах мирных жителей. Позже Великобритания предоставила Закаеву политическое убежище.
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