В Чечне против Ахмеда Закаева возбудили дело за призывы к терроризму

Ачхой-Мартановский межрайонный отдел регионального управления СК вынес постановление о возбуждении против Закаева дела по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

По данным правоохранителей, в январе Закаев разместил видеоролик на YouTube, в котором побуждал «к совершению действий, связанных с насилием».

Закаев был одним из главных управленцев Ичкерии и командовал отрядом боевиков во второй чеченской войне, отмечает Ura.ru. Россия в 2001 году объявила его в международный розыск, обвинив в убийствах мирных жителей. Позже Великобритания предоставила Закаеву политическое убежище.

