Кадыров призвал ООН и ОБСЕ выдать Ахмеда Закаева для правосудия
Чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал международные организации, в частности, ООН и ОБСЕ, выдать эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева с целью предания правосудию. Как сообщает РИА Новости, свой призыв Кадыров озвучил в ходе прямого эфира в Instagram.
Кадыров назвал Закаева террористом номер 1. Он такж подчеркнул, что в Чечне его будут «судить по всей строгости закона».
По данным агентства, Закаев проживает на территории Великобритании с момента получения в 2003 году статуса беженца и вида на жительство. Предполагается, что он, находясь на территории РФ с 1995 по 2000 годы, являлся участником вооруженных групп.
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