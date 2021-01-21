Кадыров призвал ООН и ОБСЕ выдать Ахмеда Закаева для правосудия

Чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал международные организации, в частности, ООН и ОБСЕ, выдать эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева с целью предания правосудию. Как сообщает РИА Новости, свой призыв Кадыров озвучил в ходе прямого эфира в Instagram.

Кадыров назвал Закаева террористом номер 1. Он такж подчеркнул, что в Чечне его будут «судить по всей строгости закона».

По данным агентства, Закаев проживает на территории Великобритании с момента получения в 2003 году статуса беженца и вида на жительство. Предполагается, что он, находясь на территории РФ с 1995 по 2000 годы, являлся участником вооруженных групп.


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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ООНРамзан Кадыров
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