Кадыров призвал ООН и ОБСЕ выдать Ахмеда Закаева для правосудия

Чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал международные организации, в частности, ООН и ОБСЕ, выдать эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева с целью предания правосудию. Как сообщает РИА Новости, свой призыв Кадыров озвучил в ходе прямого эфира в Instagram.

Кадыров назвал Закаева террористом номер 1. Он такж подчеркнул, что в Чечне его будут «судить по всей строгости закона».

По данным агентства, Закаев проживает на территории Великобритании с момента получения в 2003 году статуса беженца и вида на жительство. Предполагается, что он, находясь на территории РФ с 1995 по 2000 годы, являлся участником вооруженных групп.



