В Чечне поддержали блогера Тамаева в конфликте с Мизулиной
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила чеченского блогера Асхаба Тамаева в мошенничестве и потребовала от него публичных извинений. В ответ министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором встал на защиту блогера, напомнив, что о «руководителях сомнительных организаций» также имеется различная информация.
Дудаев предложил оставить блогера в покое, отметив, что Асхаб Тамаев постоянно оказывает помощь бойцам специальной военной операции на Украине.
Ранее Мизулина сообщила, что начала получать обращения от чеченцев, утверждающих, что стали жертвами мошенничества со стороны Тамаева.
Она отметила, что власти республики не реагировали на эти жалобы. По ее словам, блогер проводил стримы из казино и вводил свою аудиторию в заблуждение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru