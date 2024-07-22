В Чечне поддержали блогера Тамаева в конфликте с Мизулиной

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила чеченского блогера Асхаба Тамаева в мошенничестве и потребовала от него публичных извинений. В ответ министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором встал на защиту блогера, напомнив, что о «руководителях сомнительных организаций» также имеется различная информация.

Дудаев предложил оставить блогера в покое, отметив, что Асхаб Тамаев постоянно оказывает помощь бойцам специальной военной операции на Украине.