В Чечне объявлен трехдневный траур по Бувайсару Сайтиеву

Власти Чечни объявили трехдневный траур с 3 по 5 марта в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Об этом сообщил министр республики по национальной политике Ахмед Дудаев.

В этот период в регионе будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, а телевидение и радио изменят сетку вещания.