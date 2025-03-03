В Чечне объявлен трехдневный траур по Бувайсару Сайтиеву
Власти Чечни объявили трехдневный траур с 3 по 5 марта в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Об этом сообщил министр республики по национальной политике Ахмед Дудаев.
В этот период в регионе будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, а телевидение и радио изменят сетку вещания.
О смерти 49-летнего Сайтиева в минувшее воскресенье сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. По его словам, спортсмена похоронят в Хасавюрте. Вечером 4 марта его тело доставили в Грозный.
Сайтиев является одним из самых титулованных борцов в истории: он трижды становился олимпийским чемпионом, шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы. В 2016 году он был избран депутатом Госдумы. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Папа римский снова находится на искусственной вентиляции легких
- В Чечне объявлен трехдневный траур по Бувайсару Сайтиеву
- Каладзе лишили звания мастера спорта Украины
- Россия обвинила датских журналистов в незаконном въезде в Курскую область
- СМИ: Украина отвела с фронта танки Abrams из-за российских дронов
- Трамп: США больше не будут мириться с позицией Зеленского по урегулированию
- В «Газпроме» предупредили о сложностях с заполнением ПХГ в Европе
- В России заканчивается важный при химиотерапии препарат
- АвтоВАЗ обсудит возобновление продаж Lada в Эквадоре
- Мошенники в сфере ИЖС обманули россиян на 30 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru