В Чечне объявлен трехдневный траур по Бувайсару Сайтиеву

Власти Чечни объявили трехдневный траур с 3 по 5 марта в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Об этом сообщил министр республики по национальной политике Ахмед Дудаев.

В этот период в регионе будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, а телевидение и радио изменят сетку вещания.

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О смерти 49-летнего Сайтиева в минувшее воскресенье сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. По его словам, спортсмена похоронят в Хасавюрте. Вечером 4 марта его тело доставили в Грозный.

Сайтиев является одним из самых титулованных борцов в истории: он трижды становился олимпийским чемпионом, шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы. В 2016 году он был избран депутатом Госдумы. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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