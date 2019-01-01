В Чечне объяснили самую низкую женскую смертность в России
Пресс-секретарь главы Чеченской республики в эфире НСН рассказал о комплексе действий, предпринимаемых правительством региона для повсеместного насаждения культуры здорового образа жизни.
В Минздраве РФ назвали наиболее частые причины смерти женщин в России. Так, практически каждая четвертая женщина в трудоспособном возрасте (24%) умирает из-за новообразований. Еще в 23% случаях смерть наступает в связи с болезнями системы кровообращения. Третьей причиной смерти стали внешние обстоятельства — 19%. Согласно представленным данным, больше всего трудоспособных женщин умирает в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области, меньше всего — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов рассказал НСН, почему в регионе самый высокий показатель здоровья среди женщин. По его словам, это результат целенаправленной политики по пропаганде здорового образа жизни и отказу от алкоголя и сигарет.
«Я не могу говорить про ситуацию в других республиках. У нас же это целый комплекс мер. Борьба за здоровье женщины в Чечне стала национальной идеей. В Чеченской Республике вы не увидите ни одного человека в состоянии алкогольного опьянения – на улицах крупных и малых городов, в поселках и селах. Если несколько лет назад приходилось много говорить на тему вреда алкоголя, сейчас стало неэтичным даже курить на улицах. Женщины совсем не употребляют алкоголь, не курят, не употребляют наркотики, ведут здоровый образ жизни, занимаются фитнесом, посещают бассейны. Не только молодые девушки, кстати, но и женщины пожилого возраста. Треть населения занимается спортом и физической культурой систематически. В каждом городе есть для этого все возможности. Рядом с элитными фитнес-центрами есть огромное количество обычных спортивных залов. У нас занятие физкультурой доступно. За это не надо платить деньги. У нас неприлично иметь лишний вес. В республике люди систематически проходят медицинский осмотр. Они не ждут, когда проявляются тяжелые стадии болезней. Будучи здоровыми, проходят обследование. Если где-то на первое место ставят лечение, то у нас на первом месте сохранение здоровья. Одними поликлиниками и больницами ничего не добиться. Но если человек заболел, у нас созданы идеальные условия для лечения», - заявил он.
Собеседник НСН отметил роль правительства республики, которое на собственном примере показывает населению все положительные меры выбора здорового образа жизни и спорта. Это особенно важно, по его словам, в регионе, который прошел через войну и лишения.
«Нам, чтобы достичь такого самосознания населения, нужно было сделать в 100 раз больше, чем в других регионах. У нас не было здравоохранения, все люди были в стрессовом состоянии. Я, например, два раза был тяжело ранен, будучи корреспондентом. Нет ни одной семьи, где кто-нибудь не пострадал. В каждом доме были потери. Стресс увеличивает количество болезней. Население выбрало не алкоголь, ни алкоголь, ни наркотики, а здоровый образ жизни, занятия спортом, духовное развитие. В этом огромную роль играет и духовенство, и СМИ, и молодежные организации. Наш глава Рамзан Кадыров активно занимается спортом, это для молодежи огромный пример. Все наши министры, должностные лица, духовенство занимаются спортом. Мне 69 лет, я 4 раза в неделю посещаю фитнес-центр, могу проехать 20 км на велосипеде, бегаю по горам», - добавил он.
Как отмечает «Российская газета», коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста в России по состоянию на 2017 год (более свежих данных пока нет) составляет 209,4 на 100 тысяч человек соответствующего возраста. По сравнению с 2016-м этот показатель уменьшился на 6,9%.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Погибших подводников предложили похоронить рядом с экипажем «Курска»
- «Дело Голунова»: От должности отстранён глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО
- Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
- В ТЦ Тюмени произошла стрельба
- СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море