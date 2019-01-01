В Чечне объяснили самую низкую женскую смертность в России

В Минздраве РФ назвали наиболее частые причины смерти женщин в России. Так, практически каждая четвертая женщина в трудоспособном возрасте (24%) умирает из-за новообразований. Еще в 23% случаях смерть наступает в связи с болезнями системы кровообращения. Третьей причиной смерти стали внешние обстоятельства — 19%. Согласно представленным данным, больше всего трудоспособных женщин умирает в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области, меньше всего — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов рассказал НСН, почему в регионе самый высокий показатель здоровья среди женщин. По его словам, это результат целенаправленной политики по пропаганде здорового образа жизни и отказу от алкоголя и сигарет.

«Я не могу говорить про ситуацию в других республиках. У нас же это целый комплекс мер. Борьба за здоровье женщины в Чечне стала национальной идеей. В Чеченской Республике вы не увидите ни одного человека в состоянии алкогольного опьянения – на улицах крупных и малых городов, в поселках и селах. Если несколько лет назад приходилось много говорить на тему вреда алкоголя, сейчас стало неэтичным даже курить на улицах. Женщины совсем не употребляют алкоголь, не курят, не употребляют наркотики, ведут здоровый образ жизни, занимаются фитнесом, посещают бассейны. Не только молодые девушки, кстати, но и женщины пожилого возраста. Треть населения занимается спортом и физической культурой систематически. В каждом городе есть для этого все возможности. Рядом с элитными фитнес-центрами есть огромное количество обычных спортивных залов. У нас занятие физкультурой доступно. За это не надо платить деньги. У нас неприлично иметь лишний вес. В республике люди систематически проходят медицинский осмотр. Они не ждут, когда проявляются тяжелые стадии болезней. Будучи здоровыми, проходят обследование. Если где-то на первое место ставят лечение, то у нас на первом месте сохранение здоровья. Одними поликлиниками и больницами ничего не добиться. Но если человек заболел, у нас созданы идеальные условия для лечения», - заявил он.