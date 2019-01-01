Онколог: Надо просвещать людей, а не освящать больницы

Министерство здравоохранения рассказало, от чего умирают россиянки. Первое место в списке заняли различные опухоли. Почти каждая четвертая (23,8%) женщина трудоспособного возраста в нашей стране умирает от новообразований», — цитирует «Российская газета» информацию Минздрава. Второе место (22,9%) занимают болезни системы кровообращения. На третьем месте (19,2%) находятся внешние причины: убийства, отравления и другие несчастные случаи. Больше всего трудоспособных женщин умирает на Чукотке, в Кемеровской области и в Тыве. Меньше всего — в Дагестане, Чечне и Ингушетии.

Онколог-химиотерапевт Вадим Гутник в беседе с НСН подтвердил данные министерства здравоохранения. Он рассказал, что количество женщин с онкологическими заболеваниями действительно увеличилось. Кроме того, специалист отметил, что возраст пациенток с таким диагнозом становится все моложе.

«Да, у женщин это так, к сожалению. У мужчин, наоборот: у них болезни сердца и систем кровообращения стоят на первом месте. Так устроены наши организмы. Мы отличаемся. Женщины менее агрессивны, потому что у них нет тестостерона. Зато у них есть эстроген, который защищает их сердечно сосудистую систему. Но в то же время “прелести”, которые отвечают за деторождение и вскармливание ребенка, всегда находятся в зоне риска. Поэтому выходят на первое место рак молочной железы, яичников и тела матки. Увы! К сожалению, приходится это констатировать. Я очень часто сталкиваюсь с этим. У меня большое количество пациенток, у которых метастатический рак молочной железы и яичников. Действительно таких женщин много. И к моему великому сожалению возраст этих пациенток становится моложе. Нужно бить тревогу по этому поводу. Очень часто погибают люди репродуктивного возраста. Есть отдельная тема. Когда рак возникает у женщин во время беременности», - рассказал он.

По словам онколога, бороться с такой статистикой нужно не только с помощью предоставления гражданам необходимого спектра медицинских услуг. Главная проблема, по его мнению, заключается в том, что население плохо информировано и совершенно не понимает всей серьезности этого заболевания.

«Система ОМС она с моей точки зрения не совсем себя оправдывает. Вы посмотрите, какой процент от ВВП у нас в стране мы отдаем на медицину и здравоохранение. Он около 3%, если я не ошибаюсь. Скажем, где-нибудь в Великобритании – 7-8% или около того. Вот собственно и все. Человек сам о себе тоже должен заботиться. Я к этому всегда призываю. Ну найдите на себя время. Вы же свой автомобиль каждый год на ТО возите, правильно? У вас загорается такое табло на спидометре, что нужно пройти ТО. Это я образно такую аллегорию привожу. Ну придите просто так. Даже если вас ничего не беспокоит, просто придите к доктору показаться. Откуда вы знаете все ваши варианты нормы? Ведь доктору виднее. Правда ведь? И я вам больше скажу. Очень часто новообразования в молочных железах у женщин находят их мужья, сожители, сексуальные партнеры. Не каждая женщина будет осматривать молочные железы так, как это положено. Плюс превентивные меры: генетическое тестирование очень важно. Анжелина Джоли удалила себе молочные железы и яичники не просто так, понимаете? Будучи здоровым человеком, но зная о том, что у нее есть мутация гена BRCA. Но кто-то из наших замечательных женщин российских, просто зная, например, о своей плохой наследственности сходили сделать этот анализ? Он, кстати, не везде в России доступен, к сожалению. Но в крупных городах такое тестирование проводится», - объяснил специалист.

Гутник также отметил, что в России для борьбы с таким тяжелым заболеванием применяются не те меры.

«Нужно распространять, прежде всего, знания об этом. Нужно просвещать. А у нас сейчас вместо школ, детских садов, высших учебных заведений мы боремся за территории храмов. Вот недавно осветили онкоцентр. пришла группа священнослужителей православного толка и в массовом порядке освятила онкоцентр, все этажи. Я очень надеюсь, что теперь дела пойдут в гору в нашей онкологии. А когда у нас на врачей заводят уголовные дела в массовом порядке… Мы очень уязвимое звено для правосудия, для органов юстиции, понимаете? Потому что за врачебную ошибку в суде человек сидеть не должен. Это мое мнение политическое», - заключил собеседник НСН.

Ранее Минздрав рассказал о самых опасных видах онкологических заболеваний. Самый высокий риск летального исхода сохраняется у больных раком поджелудочной железы — 39,9%. Данные ведомства подтвердил и объяснил в эфире НСН врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв. По его словам, в последние годы ситуация с выживаемостью пациентов самого опасного вида онкозаболевания улучшилась, хоть рак поджелудочной и остаётся на лидирующем месте в этом пессимистичном рейтинге.

