В Чечне не знают о госпитализации Кадырова с подозрением на COVID-19

Рамзан Кадыров находится в на территории Чечни, у него нет никаких проблем со здоровьем. Это утверждает генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров. В разговоре с РБК он заявил, что ничего не знает о якобы госпитализации руководителя республики.

«Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался», — заявил Айдамиров. Между тем, накануне появилась неофициальная информация, что у Кадырова заподозрен COVID-19, его состояние ухудшилось. Источник РИА Новости в медицинских кругах сообщил, что глава Чечни госпитализирован в одну из больниц Москвы. Утверждалось, что у него в результате пневмонии повреждено 50% лёгких.

Помощник Кадырова и директор телеканала «Грозный» Ахмед Дудаев заявил, в свою очередь, что глава республики лично контролирует работу чеченского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

