В Чечне более 80 тысяч потребителей остались без электричества

Это произошло из-за дождя, грозы и ветра до 25 метров в секунду. По данным ведомства, в настоящее время ведутся восстановительные работы.

По оперативным данным, без электроснабжения остаются 83,1 тысячи потребителей.

Ранее стало известно, что в Москве из-за урагана госпитализировали 18 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

