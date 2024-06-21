В Чечне более 80 тысяч потребителей остались без электричества

В Чечне более 80 тысяч потребителей остались без энергоснабжения, сообщает Минэнерго РФ.

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Это произошло из-за дождя, грозы и ветра до 25 метров в секунду. По данным ведомства, в настоящее время ведутся восстановительные работы.

По оперативным данным, без электроснабжения остаются 83,1 тысячи потребителей.

Ранее стало известно, что в Москве из-за урагана госпитализировали 18 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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