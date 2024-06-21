В Чечне более 80 тысяч потребителей остались без электричества
21 июня 202400:17
В Чечне более 80 тысяч потребителей остались без энергоснабжения, сообщает Минэнерго РФ.
Это произошло из-за дождя, грозы и ветра до 25 метров в секунду. По данным ведомства, в настоящее время ведутся восстановительные работы.
По оперативным данным, без электроснабжения остаются 83,1 тысячи потребителей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru