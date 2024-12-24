В Чебоксарах за оправдание теракта в «Крокусе» задержали мужчину
Управление ФСБ по Чувашии сообщило о задержании жителя Чебоксар, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. По данным ведомства, мужчина, придерживающийся радикальных взглядов и разместил в марте материалы в социальной сети, в которых оправдывались действия террористической группы.
Следователи уточнили, что ранее задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти, дискредитацию ВС РФ и другие правонарушения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК (публичное оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности).
В ходе обыска у подозреваемого изъяли религиозную литературу, мобильные устройства, сим-карты, жесткие диски, а также топор и ножи. Суд Ленинского района Чебоксар избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Преступники открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал, что привело к многочисленным жертвам. Погибли 145 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru