В Чебоксарах за оправдание теракта в «Крокусе» задержали мужчину

Управление ФСБ по Чувашии сообщило о задержании жителя Чебоксар, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. По данным ведомства, мужчина, придерживающийся радикальных взглядов и разместил в марте материалы в социальной сети, в которых оправдывались действия террористической группы.

Следователи уточнили, что ранее задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти, дискредитацию ВС РФ и другие правонарушения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК (публичное оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности).

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В ходе обыска у подозреваемого изъяли религиозную литературу, мобильные устройства, сим-карты, жесткие диски, а также топор и ножи. Суд Ленинского района Чебоксар избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Преступники открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал, что привело к многочисленным жертвам. Погибли 145 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МИД России / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ТерактКрокус Сити Холл

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