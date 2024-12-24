В Чебоксарах за оправдание теракта в «Крокусе» задержали мужчину

Управление ФСБ по Чувашии сообщило о задержании жителя Чебоксар, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. По данным ведомства, мужчина, придерживающийся радикальных взглядов и разместил в марте материалы в социальной сети, в которых оправдывались действия террористической группы.

Следователи уточнили, что ранее задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти, дискредитацию ВС РФ и другие правонарушения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК (публичное оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности).