В Брянской области продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Режим самоизоляции продлен до 14 февраля. Между тем, в регионе после 2 февраля планируется смягчение ограничений, в частности, снятие запрета на посещение несовершеннолетними торговых центров без родителей.

Также станет возможным проведение спортивных мероприятий с ограничением 25% по заполняемости спортзалов, возобновят работу кинотеатры, работа общепита будет разрешена до 3 ночи.

