В Брянской области продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Власти Брянской области объявили о продлении режима самоизоляции для людей старше 65 лет на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

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Режим самоизоляции продлен до 14 февраля. Между тем, в регионе после 2 февраля планируется смягчение ограничений, в частности, снятие запрета на посещение несовершеннолетними торговых центров без родителей.

Также станет возможным проведение спортивных мероприятий с ограничением 25% по заполняемости спортзалов, возобновят работу кинотеатры, работа общепита будет разрешена до 3 ночи.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:КоронавирусБрянская Область
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