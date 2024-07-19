В Брянске вынесли приговор девушке, которая сожгла российский паспорт

Уточняется, что в январе 2024 года в соцсетях появилось видео, на котором 22-летняя девушка публично сожгла паспорт с изображенным на нем государственным гербом РФ.

Кроме того, было установлено, что 12 ноября 2023 года в баре гостиницы «Брянск» Хоффманн, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры ударила незнакомую женщиной головой в лицо, причинив вред здоровью средней тяжести.

«По совокупности преступлений виновной назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года и три месяца», - заключили в суде, отметив, что приговор в законную силу не вступил.

Ранее сжегший паспорт РФ певец Шарлот заявил, что сделал это будучи «одурманенным проамериканской пропагандой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

